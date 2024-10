Latitante siciliano riconosciuto da un poliziotto a Milano e arrestato

Deve scontare 6 anni per estorsione e rapina

MILANO – Un latitante di origine siciliana, Salvatore La Spesa, di 51 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano. L’uomo è stato riconosciuto da un poliziotto dell’Antirapine della Squadra Mobile che lo aveva già arrestato nel 2015.

Latitante dal novembre dello scorso anno, deve scontare 6 anni per estorsione e rapina, reati commessi nel 2019 in provincia di Como. In un appartamento nelle sue disponibilità nella strada dove è stato rintracciato, via Binda, la Polizia ha trovato e sequestrato due pistole a salve prive del tappo rosso e un passamontagna. Tra i suoi precedenti la partecipazione all’assalto a un furgone portavalori in Svizzera, nel 2015 che terminò con degli arresti da parte della Polizia italiana ed elvetica.