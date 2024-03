Laurea ad honorem, Lagalla: “Mimmo Cuticchio orgoglio di Palermo”

Le parole del sindaco della città

PALERMO – “Arte, cultura e tradizione si mescolano virtuosamente nella produzione artistica del maestro Mimmo Cuticchio che costituisce vanto ed orgoglio per la città di Palermo. Per queste ragioni, esprimo particolare apprezzamento per la laurea magistrale ad honorem in Italianistica conferita dall’Università di Palermo al maestro Cuticchio. Un riconoscimento che si aggiunge ad altri conseguiti dal tra i quali, fa piacere ricordare, il premio «Genio di Palermo», attribuito lo scorso anno dal Comune di Palermo”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.