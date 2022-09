Lauree honoris causa a Catania a imprenditori Faro e Tornatore

Conferite stamane dal rettore Francesco Priolo

Catania – “Assegnando la laurea honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie e in Ingegneria chimica, ai cavalieri del lavoro Venerando Faro e Francesco Tornatore oggi noi stiamo dando il giusto riconoscimento a due imprenditori che hanno creduto e credono nella nostra terra, nelle sue migliori risorse e nelle sue intelligenze. In tal modo, li ringraziamo per il lungo e costante impegno aziendale, sempre volto allo sviluppo e al progresso della Sicilia e non solo, certi che il loro operato e la loro intera vicenda umana e professionale, possano servire da modello e da stimolo per i nostri giovani studenti”.

Lo ha detto questa mattina a Catania nell’aula magna “Santo Mazzarino” del Monastero dei Benedettini, il rettore Francesco Priolo che sottolineato “ancora una volta il forte legame che esiste fra l’Universita’ e la sua comunita’ di riferimento”.

Faro guida un gruppo di aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di piante ornamentali mediterranee e subtropicali, con il quale ha conquistato un ruolo di primo piano nel settore del florovivaismo europeo.

Vanta infatti oltre 800 specie e 5mila varieta’ che vengono coltivate su una superficie complessiva di 600 ettari, in larga parte di proprieta’, esportate in 55 paesi. Tornatore e’ amministratore unico di Ntet SpA, un gruppo leader in Italia nella fabbricazione di componenti per le reti telefoniche e per le reti di distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione.