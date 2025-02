L’auto piomba su una manifestazione del sindacato: muore una donna

Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia

Era alla guida di una Mini Cooper l’uomo che è piombato sulla folla a Monaco di Baviera, in Germania, provocando la morte di una donna. Assieme al ferimento di un’altra quindicina di persone. A margine di una manifestazione organizzata dal sindacato “Verdi”.

Lo ha indicato il quotidiano Suddeutsche Zeitung, che ha aggiunto che l’incidente – su cui molti dettagli restano ancora da chiarire – è avvenuto alle 10.30 locali. La polizia tedesca sta indagando per appurare se il conducente del mezzo – che è stato “messo in sicurezza” e “non rappresenta più un ulteriore pericolo” – sia finito contro la folla intenzionalmente o per un’avaria del veicolo. O addirittura, riportano i media tedeschi, per aver confuso il freno con l’acceleratore.

Domani è in programma proprio nella città tedesca la Conferenza sulla Sicurezza. Con il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attesi oggi a Monaco di Baviera.