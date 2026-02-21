Lava dallo Stromboli, vulcano sotto monitoraggio dell’Ingv

Nell'area craterica Nord (foto di Salvo Cocina, dirigente Protezione civile Sicilia)

LIPARI (MESSINA) – Dalla serata di venerdì 20 febbraio sul vulcano Stromboli è in corso un’attività effusiva da tracimazione lavica dalla bocca N2 dell’area craterica Nord che produce un modesto e lento flusso lavico cui fronti si attestano nella parte alta della Sciara del Fuoco. Il fenomeno è osservato dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.

I dati del vulcano Stromboli

Continua l’attività esplosiva ordinaria in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud, con frequenza ed intensità a regime variabile. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all’interno della fascia dei valori alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza delle esplosioni. Al momento, non sono visibili variazioni di rilievo sui segnali delle reti di deformazione del suolo.