L’Avimecc Modica schianta Leo Shoes Casarano al Palarizza

MODICA – Ancora una vittoria al Palarizza per gli uomini di D’Amico. L’Avimecc Volley Modica inizia sotto di 0-1 contro la Leo Shoes Casarano e rimonta in grande stile con la vittoria finale. La gara andata in scena Sabato alle 17:00 ha emozionato tutto il pubblico presente, coinvolgendolo nel sostenere i ragazzi verso la vittoria finale.

Il primo set inizia con gli ospiti avanti grazie agli attacchi di Paoletti e di Baldari. Modica si tiene in partita fino al 14-16 con la voglia di dimostrare la propria forza in casa. Il punteggio, però, vede gli ospiti spingere sull’acceleratore e portarsi sul 14-21 in una situazione di vantaggio davvero importante. Il finale sarà di 16-25 con Chillemi e compagni che devono trovare una via diversa.

Il secondo set inizia subito con la voglia di rivalsa dei padroni di casa, Garofolo e Raso mettono subito benzina al motore della squadra e il set iniziato con un 6-8 si porta subito sui binari del 16-14. Inizia la gara di Martinez che ha voglia di mettersi in mostra e di migliorare le ultime prestazioni. Gli uomini della Contea si portano sul 21-15, prima, e chiudono i conti con un 25-19.

Il terzo set è designato per assegnare il primo punto alla formazione che lo porta a casa. Si inizia con un vantaggio casalingo per 8-7 e il punto a punto regala una sfida emozionante che porta i cuori a battere all’unisono fino al 16-15. Modica trova in Turlà l’uomo della svolta nelle battute finali e porta a casa il set sul 25-20.

Il quarto set decide tanto, o chiude la gara a favore dei padroni di casa o riapre tutto e regala il primo punto agli ospiti. Paoletti prova a spingere i suoi ed è aiutato da Petras, dall’altra parte Chillemi e Martinez portano i propri a lottare punto a punto per chiudere la sfida. In un set lungo 34’ la formazione ospite inizia con un netto 0-6, il passare dei minuti la rimonta vede i padroni di casa sul 16-14. Il finale di 25-22 scatena il palazzetto in una festa che difficilmente ci si dimentica.

Avimecc Volley Modica 3–Leo Shoes Casarano 1

Set: 16-25, 25-19, 25-20, 25-22

Avimecc Volley Modica: Alfieri 3, Raso 9, Martinez 33, Caleca, Turlà 10, Chillemi 4, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Tidona, Garofolo 9, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico

Leo Shoes Casarano: D’Amato, Petras 14, Peluso 2, Melded 1, Ciardo, Stefano, Scaffidi 1, Torsello 6, Baldari 12, Pierri (L1), Ribecca, Urso (L2), De Micheli, Paoletti 25. Allenatore: Fabrizio Licchelli.