Lavori a Palazzo delle Aquile: guerra sul trasloco dei Comunali

Sul trasferimento di dipendenti e consiglieri a Palazzo Comitini si apre un muro contro muro

PALERMO – A breve Palazzo delle Aquile diventerà un cantiere per lavori di ristrutturazione, ma l’idea di trasferire l’attività del municipio a Palazzo Comitini sta creando polemiche. A mettersi di traverso sono i sindacati contrari al trasloco dei consiglieri e dei dipendenti comunali nell’edificio dell’ex Provincia, ora sede della Città metropolitana.

E lo hanno fatto con una nota trasmessa ieri al sindaco Roberto Lagalla. “Negli ultimi due mesi”, scrivono Fp-Cgil, Uil-Fpl, Cisl-Fp e Csa, registriamo “una sistematica e continua pressione da parte della rappresentanza del Consiglio comunale circa l’intento del trasferimento degli attuali uffici amministrativi della Presidenza e del Consiglio nei locali di Palazzo Comitini, caus ala chiusura di Palazzo delle Aquile per lavori”. I toni dei sindacati sono duri.

“Le azioni coatte e coercitive di prendere possesso di stanze già occupate per anni da lavoratori dipendenti si scontra e sta creando non solo disagi e forti lamentele da parte dei lavoratori dell’ex Provincia, ma la promiscuità con altri soggetti provenienti dagli uffici comunali che rischia di tradursi in una macro-allocazione confusionale e poco gestibile per via tra l’altro di lavoratori sottoposti a un regime orario e contrattuale di per sé differente”.

Per i sindacati inoltre è “inopportuno e dannoso per le già precarie condizioni di sala Martorana (le preziose maioliche in primis) farvi svolgere i lavori consiliari del Comune” e suggeriscono alla Sopvrintendenza ai beni culturali di negare il trasloco”.