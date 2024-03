Lavori a Palermo, cosa cambia e quando in viale Regione

L'ordinanza dell'ufficio traffico del Comune

PALERMO– L’ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria di Palermo ha emesso oggi una ordinanza che dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare in viale della Regione Siciliana per la realizzazione delle opere di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale di Brancaccio e del raccordo per la circonvallazione esterna stralcio sud.

Nel dettaglio, il provvedimento in questione – ad integrazione e rettifica dell’ordinanza 273 del 5 marzo scorso – dispone:

Istituzione del senso unico di marcia in VIA REGIONE SICILIANA, in direzione Villabate, del tratto compreso tra via Conte Federico (esclusa) e lo svincolo del cortile Di Fresco;

VIALE REGIONE SICILIANA allo svincolo con il Cortile Di fresco sarà realizzata una rotatoria per consentire il ritorno ai mezzi provenienti da Villabate;

Verrà posizionato un cartello di strade senza uscita all’altezza dell’intersezione di Corso dei Mille con Viale Regione Siciliana Sud/Est;

Ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il con il Cortile Di fresco e Corso dei Mille;

Via Giovanni Di Stefano istituzione del senso unico di marcia in direzione Via Ciaculli;

Divieto di transito ai veicoli superiori ai 3,5 t. nell’immissione in via Giovanni Di Stefano ai veicoli provenienti dal FORUM;

chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nelle aree di cantiere;

contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

La presente Ordinanza relativamente ai lavori è valida dalla data di inizio dei lavori fino al mese di aprile 2025, come da cronoprogramma e “solo se accompagnata dalla comunicazione d’inizio dei lavori” che dovrà essere inviata con sette giorni di anticipo agli uffici comunali competenti ed alla Polizia Municipale, nonché all’AMAT affinché possa provvedere a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico. Dall’Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso ed i mezzi della ditta, necessari per l’esecuzione dei lavori.