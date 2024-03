Lavori al Policlinico di Palermo, sospesa l’attività di cardiochirurgia

Crollati dei calcinacci nella terapia intensiva

PALERMO – Il Policlinico ha sospeso temporaneamente l’attività di cardiochirurgia in emergenza a causa di alcune criticità strutturali rilevate negli spazi della terapia intensiva cardio-toraco-vascolare diretta dalla professoressa Cesira Palmeri di Villalba. Nella terapia intensiva – in una zona dove non c’erano ricoverati – è crollata una porzione di controsoffitto con pezzi di calcinacci che potevano provocare feriti. Il Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, ha disposto immediatamente l’intervento dei tecnici.

“Stiamo procedendo con ogni opportuna sinergia – afferma la dottoressa Furnari – al ripristino delle condizioni di piena di sicurezza e agibilità dei locali interessati al fine di garantire la sicurezza del personale e dei pazienti. I tecnici hanno constatato il deterioramento di una parte del controsoffitto ed entro oggi, terminate le verifiche, inizieranno i lavori di rifacimento”.

Maria Grazia Furnari

La Direzione sanitaria di presidio ha dato comunicazione della temporanea sospensione dell’attività cardiochirurgica al 118 e agli ospedali cittadini affinchè eventuali casi urgenti possano essere indirizzati verso gli altri nosocomi. Nel frattempo, saranno garantiti solo i pazienti interni con il supporto delle altre terapie intensive del Dipartimento di Emergenza – Urgenza diretto dal professore Antonino Giarratano.