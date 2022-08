Lavori al sottopassaggio di via Crispi: forte traffico nella zona

La corsia in direzione Cala è chiusa

PALERMO – Dopo 5 anni sono iniziati questa mattina i lavori nel sottopasso di via Crispi a Palermo che già ieri è stato chiuso al traffico in direzione Cala. Il cantiere ha un forte impatto sul traffico.

L’intervento, necessario per mettere in sicurezza dell’infrastruttura e ad eliminare il restringimento di carreggiata, ha messo a dura prova la viabilità della zona che da sempre è uno snodo cruciale del traffico. Una situazione di disagio in una zona della città dove l’imbarco di Tir e auto ogni giorno paralizza l’arteria.

Il Comune di Palermo ha sospeso la Ztl in alcune strade. La corsia in direzione Cala è chiusa ed è lì, almeno per 30 giorni, che è la durata massima prevista per l’intervento.

FOTO D’ARCHIVIO