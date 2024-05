Ultima ora. Aggiornamenti

PALERMO- Strage sul lavoro. Una tragedia immane. Cinque operai sono morti intossicati nel palermitano mentre eseguivano la manutenzione alla rete fognaria a Casteldaccia.

Gli operai sono deceduti durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale. Un ferito è stato intubato e si trova nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo dove è stato trasferito con l’elisoccorso. Si sta procedendo con le terapie e con gli esami di rito.

Le vittime stavano lavorando all’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti di Palermo (Amap). Avrebbero respirato le esalazioni tossiche.

La prima ricostruzione della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Casteldaccia, alle 14, per soccorrere gli operai colti da malore all’interno della vasca di depurazione delle acque reflue.

Sul posto della tragedia sono arrivati mezzi e personale dei distaccamenti di Brancaccio e Termini Imerese, con il supporto della squadra SAF (speleo alpino fluviale), dei sommozzatori e del Nucleo NBCR (nucleare batteriologico, chimico e radiologico).

Gli operai sarebbero stati colti da malore uno dietro l’altro calandosi in un tombino dell’impianto fognario. Dopo che il primo operaio è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sarebbero calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra, non vedendo uscire i colleghi, ha dato l’allarme. Quattro vittime sarebbero operai della Quadrifoglio di Partinico, tra di loro figurerebbe anche il titolare della ditta; il quinto sarebbe un lavoratore interinale dell’Amap.

LiveSicilia ha telefonato al gruppo. C’è, comprensibilmente, un grande dolore che ha colpito tutti. La voce che ha risposto è stata garbata, nonostante il dramma che si sta vivendo, nel dire: “Lei capisce come ci sentiamo”.

Il lutto nella cittadina

“L’Amministrazione comunale vuole esprimere il proprio dolore per la tragedia che sta sconvolgendo la nostra comunità in questa triste giornata. Condoglianze alle famiglie degli operai deceduti”. Così si legge nella pagina Facebook del Comune di Casteldaccia.

L’assessore: “Probabile intossicazione”

“Ho visto i volti dei poveri operai, avevano un colore che da ex medico legale mi fa pensare a una intossicazione”. Lo dice all’ANSA l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, lasciando il luogo della strage di Casteldaccia