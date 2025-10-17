Lavori Pubblici, avviato il cantiere della nuova scuola in via Villaglori

Il nuovo edificio ospiterà un istituto secondario di primo grado per 324 alunni

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi hanno effettuato un sopralluogo nel plesso scolastico dell’ex Capponi-Recupero di via Villaglori, a Picanello, per l’avvio dei lavori, con le ruspe in azione, per la realizzazione del nuovo edificio che sorgerà al posto di quello esistente, ormai distrutto e inutilizzato da oltre un decennio.

Un’area abbandonata tornerà così a nuova vita grazie alla costruzione di un moderno plesso scolastico multidisciplinare, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino e progettato sotto la guida dell’assessorato retto da Parisi.

Il nuovo complesso sarà una scuola pensata come spazio educativo e sociale aperto anche nel pomeriggio, per favorire attività extracurriculari e un’offerta formativa più ampia e inclusiva. Il progetto, redatto dai tecnici comunali con il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento Salvo Persano e la supervisione del direttore dei Lavori pubblici Fabio Finocchiaro, presenti al sopralluogo con il dirigente delle politiche comunitarie Paolo Di Caro, prevede la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di una moderna struttura in acciaio e pannelli prefabbricati, dotata di impianti fotovoltaici per garantire risparmio energetico e sostenibilità.

Il nuovo edificio ospiterà una scuola secondaria di primo grado per 324 alunni, una palestra coperta e spazi destinati a servizi per la comunità. L’investimento complessivo ammonta a 6,5 milioni di euro, di cui 5 milioni provenienti dai fondi ministeriali per la rigenerazione urbana e 1,5 milioni dal Piano Operativo Complementare (Poc).

“Restituiamo dignità e futuro a un quartiere che per troppo tempo ha convissuto con il degrado di un edificio abbandonato e su cui siamo intervenuti ad ampio spettro su Picanello – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – Qui sorgerà una scuola modello, moderna, sicura e sostenibile in cui andranno i ragazzi della scuola Vespucci. Sta per sorgere, entro un anno a completamento dei lavori, un edificio modernissimo che rappresenterà non solo un luogo di formazione ma anche un punto di riferimento per l’intera comunità dei residenti, da cui abbiamo avuto legittime sollecitazioni per attuare la rigenerazione dei luoghi e noi trasformato in azioni concrete, dando anche un segnale tangibile per combattere la dispersione scolastica”.

L’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi, dal canto suo, ha sottolineato come questo intervento “completi la riqualificazione di un’area strategica della città, già interessata da importanti interventi come la sistemazione della piazzetta antistante i plessi scolastici e il rinnovato campo di calcio di via Velletri, che insieme al vicino Campo Scuola di Atletica, anch’essa rigenerato, costituiscono un vero polo didattico e sportivo per i giovani. Il nuovo edificio della Capponi-Recupero sarà un modello di efficienza, funzionalità e integrazione urbana, simbolo della rinascita di Picanello”.