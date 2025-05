Presenti l'assessore regionale Messina e il delegato dell'assessore Aricò

RADDUSA (CATANIA) – Il commissario comunale Salvatore Marco Puglisi ha inaugurato la restaurata piazza Umberto I, la piazza principale della cittadina. L’inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale agli enti locali Andrea Messina e dell’avvocato Sinuhe Curcuraci, delegato dell’assessore Alessandro Aricò.

Aricò non ha potuto essere presente per ragioni istituzionali. E’ stata una giornata importante per Raddusa, considerato che si tratta di un luogo molto importante e che nei mesi scorsi si sono registrati diversi disagi, denunciati dagli automobilisti ma anche dai commercianti del centro.

L’intervento finanziato dalla Regione

I lavori sono stati finanziati dall’assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità. Il commissario Puglisi si è insediato lo scorso ottobre. Per mesi la piazza è stata delimitata da transenne, dopo il furto di un bancomat che aveva determinato il rischio di crollo di un appartamento.