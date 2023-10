Lavori urgenti alla diga Poma: comuni Palermitani rimarranno a secco

Le opere inizieranno martedì e dovrebbero durare sei giorni

PALERMO – Da martedì 24 ottobre i comuni della fascia costiera occidentale di Palermo potrebbero subire alcuni disagi nell’erogazione dell’acqua. Questo perché, come comunica l’Amap, il servizio dighe del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dovrà effettuare alcuni urgenti lavori di riparazione nel sistema di tubazioni in derivazione dall’invaso Poma di cui è soggetto gestore. Per tale ragione verranno sospesi i prelievi dallo stesso invaso e verrà interrotto il funzionamento sia del potabilizzatore Cicala sia dell’acquedotto Jato, il quale alimenta tutti i comuni della fascia costiera occidentale fino a Palermo.

I lavori, inizialmente programmati per una durata di 15 giorni, a seguito di un tavolo tecnico tenutosi ieri, 20 ottobre, che ha visto la partecipazione dei tecnici Amap e dei rappresentanti dell’Ato Idrico, si svolgeranno nell’arco di 6 giorni, salvo imprevisti.

I comuni coinvolti

Di conseguenza, a partire dalla mattina di martedì 24 ottobre verrà interrotta l’alimentazione dell’adduttore Jato con conseguenti disservizi, consistenti nella riduzione delle pressioni di esercizio, fino all’interruzione dell’erogazione nei seguenti Comuni e utenze: Balestrate e Trappeto (zone esterne), Terrasini e Cinisi (reti non gestite da Amap), Aeroporto Falcone-Borsellino, Carini (zona C.so Italia, S. Anna – Villagrazia di Carini, Parco degli Ulivi) e zone gestite da Sori, Capaci e Isola delle Femmine.

Ulteriori disservizi connessi con il riequilibrio complessivo del sistema di approvvigionamento idrico, allo stato attuale non circostanziabili ma di cui si darà comunque notizia con congruo anticipo, potranno verificarsi alle utenze del Canale di Scillato, ad alcuni distretti della città di Palermo e, potenzialmente, anche a Comuni non direttamente alimentati dall’acquedotto Jato.