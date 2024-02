Lavoriamo per Palermo incontra vertici Amat: “Rilanciare l’azienda”

Incontro tra i consiglieri e il presidente Mistretta

PALERMO – “Garantire una mobilità sostenibile e alla portata di tutti è un obiettivo imprescindibile per la nostra città: se vogliamo convincere i palermitani a lasciare a casa l’automobile bisogna offrire servizi puntuali ed efficienti, garantendo ad Amat le giuste risorse economiche. Il rinnovo del contratto di servizio sarà per il consiglio comunale una sfida da affrontare con responsabilità e visione”. Lo dicono Dario Chinnici, Ninni Abbate, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli, consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo” al consiglio comunale di Palermo, al termine dell’incontro con il presidente di Amat Giuseppe Mistretta e il direttore generale dell’azienda Domenico Caminiti.

“Dopo l’incontro con i vertici di Rap – dicono i consiglieri – oggi ci siamo confrontati con quelli di Amat per fare il punto sulla situazione della società, sui problemi e sulle possibili soluzioni. Amat ha bisogno di nuove assunzioni, specie autisti e addetti all’officina, e di rivedere i servizi nell’ambito del nuovo contratto di servizio, mettendo a regime i settori in perdita e rendendoli economicamente sostenibili. E’ inoltre necessario coinvolgere la Regione in un progetto complessivo di rilancio della società che passa da autobus moderni e nuove linee di tram”.