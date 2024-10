Lavorò con Battiato e Renato Zero: addio alla catanese Farida

Aveva 78 anni

CATANIA – Si è spenta la voce di Farida, pseudonimo di Concetta Gangi, cantante che collaborò con Renato Zero e Franco Battiato e apprezzata da Dario Baldan Bembo, Riccardo Cocciante. È morta a Taormina (Messina) lunedì 30 settembre, quattro giorni dopo avere compiuto 78 anni, in seguito ad una breve malattia.

Nata a Catania il 26 settembre 1946 da padre italiano e madre egiziana, dopo aver partecipato a vari concorsi canori con lo pseudonimo di Ketty Gangi, approdò nel 1966 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, dove grazie a Teddy Reno guadagnò l’attenzione dei discografici per le sue interpretazioni e per le sue doti vocali.

La prima incisione nel 1968 è “Su per giù Superman”, un 45 giri tratto dalla colonna sonora del film “I tre supermen a Tokyo”. Nello stesso anno ottenne il primo significativo successo di pubblico con brani come “Non dirmi niente”, “Io per lui” e “La voce del silenzio”, adottando definitivamente lo pseudonimo di Farida. Nel 1970 partecipò al Cantagiro con il brano “Pensami stasera” e in seguito la casa discografica Rca decise di promuovere la cantante anche all’estero, soprattutto in Spagna e nei paesi dell’Est Europa.

Tra le sue incisioni maggiormente apprezzate, un’interpretazione di “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco. Era il 1978 Farida quando tornò in Italia e Renato Zero la sceglie per i suoi spettacoli del tour “Erozero” e l’anno successivo incide il singolo “Io donna”.

Nel 1980 lanciò il singolo “Al limite di noi”, brano scritto e prodotto da Renato Zero, mentre nel 1981 la Zerolandia produce il disco “Complicità”. Nel 1983 una nuova collaborazione della cantante siciliana con il cantautore, Franco Battiato. In seguito Farida si ritirò gradualmente dalle scene discografiche pur continuando a esibirsi dal vivo, conquistando tra l’altro grande popolarità in Polonia.

Nel 2023 Farida è tornata dopo un lungo silenzio in tv, partecipando alle ‘blind audition’ di “The Voice Senior”, senza però essere scelta dai giudici.