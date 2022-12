Lavoro, il Comune non dà soldi alla coop: dipendenti senza stipendi

La denuncia della Fisascat - Cisl.

Palermo. La Fisascat Cisl territoriale di Ragusa si è rivolta al prefetto per la vertenza dei lavoratori della coop Beatiful days, senza stipendi. “Il problema – denuncia la Fisascat – sembra legato al mancato pagamento delle fatture della Beautiful days da parte del Comune, situazione che sta determinando dei disavanzi alla cooperativa che non riesce a pagare nemmeno le retribuzioni. Un problema che rischia di diventare molto serio anche perché ormai si trascina da tre mesi, creando difficoltà economiche ai lavoratori che, nonostante si siano contraddistinti per spirito di abnegazione, ritengono la situazione non più sostenibile. L’incontro è tanto più urgente se si considera che nemmeno le nostre note del 15 novembre e del 2 dicembre scorsi sono state riscontrate dal Comune di Modica ed è ovvio che i lavoratori, sentendosi in stato di abbandono anche da parte delle istituzioni, pretendono risposte certe e concrete”.