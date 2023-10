Lavoro, Italo assume macchinisti e hostess: requisiti e domanda

Sono diverse le opportunità lavorative in azienda

1' DI LETTURA

ROMA – Italo Treno assume. Sono diverse le opportunità lavorative in azienda ma nello specifico si cercano macchinisti e hostess in diverse parti d’Italia.

I requisiti

Italo ricerca macchinisti da assumere e avviare in Formazione per il conseguimento delle abilitazioni previste per la conduzione di treni AV. I requisiti sono:

• Licenza Europea di condotta treni in corso di validità;

• Certificato Complementare di Categoria B in corso di validità;

• Esperienza nel ruolo di macchinista (primo agente di condotta) di almeno 1 anno;

• Diploma di scuola secondaria;

• Disponibilità al trasferimento in una delle seguenti sedi lavorative: Roma, Milano

• Disponibilità al lavoro su turni, compresi notturni e festivi.

Italo, inoltre, cerca diplomati o laureati con un’ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese per la qualifica di hostess e steward di stazione. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, oltre a un’esperienza pregressa nei settori del turismo, dei trasporti e del retail. Eventuali esperienze all’estero e la conoscenza di una seconda lingua straniera saranno considerate un vantaggio.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna raggiungere la sezione “lavora con noi” del sito di Italo e inviare il curriculum per la qualifica desiderata.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie