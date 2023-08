Lavoro nero: controlli a tappeto tra Belpasso, Adrano e Biancavilla

I militari hanno denunciato due imprenditori per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Verifiche anche a Paternò.

PATERNO’ – I carabinieri della Compagnia di Paternò e delle stazioni di Belpasso, Adrano e Biancavilla, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno sottoposto a controllo diverse attività commerciali, denunciando per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori due imprenditori.

Si tratta di un 43enne e un 35enne, titolari di due aziende, site rispettivamente a Belpasso e ad Adrano, la prima esercente attività di coltivazione diretta e la seconda di lavorazione marmi. Nei confronti di quest’ultima è stato anche emesso un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

Nel corso delle verifiche è altresì emerso che in una ditta di assicurazioni di Paternò e in un autonoleggio di Belpasso venivano impiegati cinque lavoratori in “nero”, di cui uno nella prima e i restanti nella seconda attività commerciale.

Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto a elevare nei confronti dei titolari ammende per € 1.230 e sanzioni amministrative per complessivi € 36.000, recuperando altresì contributi previdenziali per € 4.800.