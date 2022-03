Lavoro nero e reddito di cittadinanza: scattano controlli

Operazione della Polizia di Caltagirone.

CALTAGIRONE – A seguito del proliferarsi del fenomeno del lavoro nero e dell’ingiusto percepimento del Reddito di cittadinanza, personale del Commissariato di P.S. Caltagirone, nella giornata del 18 marzo, ha effettuato dei controlli presso due importanti siti produttivi di prodotti ceramici e presso una stazione di servizio con annesso bar di questo centro. L’attività di controllo, effettuata unitamente a personale dell’Ispettorato del lavoro di Catania ed a personale dell’Ufficio Igiene dell’ASP di Catania, permetteva di rilevare diverse anomalie.

Venivano controllati, complessivamente 48 dipendenti, tutti in possesso della prescritta certificazione green pass. Di questi, 6 persone risultavano lavorare in nero ed inoltre, approfonditi accertamenti, permettevano di ar emergere che 2 dei lavoratori non in regola percepivano l’assegno mensile del Reddito di Cittadinanza. Venivano pertanto comminate ai datori di lavoro sanzioni amministrative per un ammontare di circa 40.000 euro e diverse violazioni in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla salubrità degli stessi. Il Commissariato di P.S. Caltagirone, d’intesa con i predetti Uffici Provinciali, continuerà nell’attività di controllo al fine di far emergere ulteriori anomalie presso le attività produttive e tentare, così, di arginare il fenomeno del lavoro nero.