Sospese otto attività, oltre 170mila euro di ammende e sanzioni

PALERMO – Lavoro nero nel salotto di Palermo. Questo il risultato dei controlli dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro e del personale Inps nella zona di via Libertà e Piazza Castelnuovo. Effettuate ispezioni in 14 attività commerciali di vario tipo (negozi di articoli di telefonia, fotografia, abbigliamento, calzature, panifici e generi alimentari).

Riscontrate in 11 attività sulle 14 controllate irregolarità di natura sia amministrativa che penale e, in alcuni casi, anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato gli 11 datori di lavoro e sospeso 8 attività commerciali sia per l’occupazione di lavoratori “in nero” che per le violazioni in materia di sicurezza.

In particolare, sono stati identificati 42 lavoratori, di cui 8 risultati sconosciuti alla pubblica amministrazione e, al termine delle operazioni, sono state elevate ammende per un totale di 87mila euro e sanzioni amministrative per 85mila euro.

Le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono state diverse, come ad esempio l’omessa sorveglianza sanitaria del personale dipendente, l’omessa formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e l’omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi. Inoltre è stata riscontrata una forma di indebito controllo su lavoratrici e lavoratori attraverso l’installazione di sistemi di sorveglianza a distanza senza la prevista denuncia agli organi competenti, nello specifico, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai lavoratori stessi, in violazione delle proprie libertà fondamentali.