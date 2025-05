Lavoro, recruiting day in Sicilia per sessanta guardie giurate

Come presentare la domanda e i requisiti

Lavoro: la Regione Siciliana, in sinergia con i Centri per l’Impiego di Catania e Palermo e in collaborazione con Coopservice Sca, lancia un’importante iniziativa di reclutamento finalizzata all’assunzione di 60 guardie giurate da impiegare in sedi del Centro e Nord Italia (Emilia Romagna, Lazio e Toscana).

Questa rappresenta una concreta opportunità di lavoro a tempo indeterminato per giovani e lavoratori siciliani desiderosi di intraprendere un percorso professionale stabile e con interessanti benefit.

L’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione interregionale: «La Sicilia dimostra ancora una volta di saper fare rete e creare opportunità di lavoro per i nostri giovani e lavoratori. I centri per l’impiego di Palermo stanno collaborando con le aziende di altre regioni per selezionare personale qualificato, offrendo ai nostri cittadini nuove possibilità di occupazione e di crescita professionale. Questa collaborazione dimostra come la Regione sia impegnata a valorizzare le competenze dei siciliani e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche oltre i confini locali».

Dove e quando si svolgeranno i recruiting day

Sono previste due giornate dedicate ai colloqui con i recruiter di Coopservice Sca:

· Catania: Martedì 3 giugno presso il Centro per l’Impiego di Catania, in via Coviello 6, dalle ore 9:00 alle 17:00;

· Palermo: Giovedì 5 giugno presso il Centro per l’Impiego di Palermo, in via Praga 27, dalle ore 9:00 alle 17:00.

Durante queste giornate, i candidati avranno l’occasione di sostenere un colloquio conoscitivo per la selezione di guardie particolari giurate (GPG) e aspiranti guardie particolari giurate. Le risorse selezionate saranno impiegate in attività di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio e televigilanza.

I requisiti

Per poter partecipare alle selezioni, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

· Diploma di istruzione superiore;

· Qualifica di guardia particolare giurata con decreto del Prefetto (non necessario per il profilo di aspirante GPG);

· Porto d’armi a uso personale (non necessario per il profilo di aspirante GPG);

· Conoscenza della lingua inglese (livello B1);

· Conoscenza del pacchetto Office.

Le nuove risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato e potranno beneficiare di alloggio e/o supporto locazione, buoni pasto, oltre alla sottoscrizione di un patto di stabilità e ad un programma di formazione continua.

La domanda

Gli interessati a questa interessante opportunità lavorativa sono invitati a presentare la propria candidatura esclusivamente online compilando gli appositi moduli per il reclutamento a Catania e per il reclutamento a Palermo entro e non oltre le ore 12:00 del 27 maggio 2025.

È importante sottolineare che, trattandosi di un’opportunità lavorativa fuori regione, la partecipazione alle selezioni è aperta a tutti gli utenti interessati, indipendentemente dalla provincia di residenza. I candidati potranno scegliere liberamente se sostenere il colloquio nella sede di Catania o in quella di Palermo, utilizzando il rispettivo form di candidatura.

