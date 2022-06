Cade da un’impalcatura, tragedia a Paternò

Immediati i soccorsi da parte dei colleghi, sull'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri

CATANIA – Un uomo è morto sul lavoro a Paternò, precipitando da un’impalcatura in via Erbe Bianche. Sull’incidente sono ancora in corso degli accertamenti.

L’uomo, Angelo Aiosa, è caduto dall’impalcatura poco prima delle otto del mattino, le sue condizioni sono subito apparse disperate ai colleghi che lo hanno soccorso. I sanitari e i Carabinieri intervenuti sul luogo hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Aiosa era stato candidato alle recenti elezioni comunali di Paternò ed era noto in città per essere un organizzatore di eventi. A ricordarlo questa mattina in un posto su Facebook è Alfio Virgolini, nella cui coalizione Aiosa si era candidato come consigliere: “Fino a ieri sera – scrive Virgolini – a Piazza Santa Barbara ridevamo e scherzavamo. Stamattina il destino crudele causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d’infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata Piazza Tricolore. Legato al dolore della famiglia, mi permetto di esprimere le mie più sentite condoglianze rivolgendo una preghiera affinché possa la Sua anima riposare in pace”.