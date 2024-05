Le aziende della Meccatronica: “Pronti a collaborare con Pelligra”

Il Distretto propone un tavolo di concertazione

PALERMO – “Cogliamo con grande soddisfazione le rassicurazioni dell’assessore Edy Tamajo sulla disponibilità del governo Schifani a continuare a lavorare col territorio per lo sviluppo del comprensorio industriale di Termini Imerese”. Lo ha dichiarato il presidente del Distretto produttivo della Meccatronica, Antonello Mineo.

“Siamo pronti a mettere a disposizione il know how che abbiamo maturato sulle tematiche ex Fiat. Ma soprattutto siamo disponibili a creare interlocuzioni con diverse aziende che stanno collaborando con noi, tra cui alcune multinazionali, interessate a investire a Termini Imerese anche a supporto del gruppo Pelligra, che si è aggiudicato lo stabilimento ex Blutec, per la reindustrializzazione dell’area”.

“Il Polo Meccatronica fin dal suo insediamento a Termini Imerese ha contribuito a riaccendere i riflettori sull’ex Fiat proponendo il progetto di reindustrializzazione dell’imprenditore Sergej Shapran per la produzione di profilati in alluminio”, ricorda Mineo.

L’interesse dell’imprenditore ucraino

“Si è arrivati fino alla presentazione del piano industriale e alla pre-opinion di una big five di revisione e che ebbe il semaforo verde dei commissari straordinari dell’ex Blutec; poi Shapran ha deciso di non proseguire”.

“Certo è che, ad ogni modo, l’interesse manifestato dall’imprenditore ucraino, ha dato nuovi stimoli al processo di rinnovo della firma del contratto di programma tra il ministero delle Imprese e del made in Italy e la Regione siciliana con lo stanziamento di 140 milioni di euro per la reindustrializzazione dell’area industriale di Termini Imerese”.

“Alla luce di ciò, proponiamo l’apertura di un tavolo di concertazione con la Regione, vogliamo mettere a disposizione il nostro portafoglio progetti per creare le condizioni immediate per il rilancio dell’area industriale”.