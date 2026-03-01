Vertice tra sindaci e associazioni di categoria

CATANIA – Un conteggio per nulla approssimativo. Almeno 56 mila aranceti danneggiati. Con, in prospettiva, una perdita di almeno il 50% degli agrumi e notevoli danni alle strutture. Il ciclone Harry ha confermato gli ingenti danni in agricoltura nel suo passaggio devastante nelle campagne.

Ciclone Harry e danni all’agricoltura

A Mineo si è tenuto un incontro per chiedere un’accelerazione agli interventi. Erano presenti Gino Catania, della Cia. Giuseppe Malgioglio, della Coldiretti. Elena Albertini e Salvo Milluzzo, del consorzio Arancia Rossa Igp. Salvo Astuti, Sindaco di Palagonia. Piergiorgio Cappello, Assessore di Caltagirone. Oltre al primo cittadino di Mineo, Giuseppe Mistretta.

È stato condiviso un documento che sarà approvato con un deliberato dei comuni agrumetati, inviato ai governi regionali e nazionali.

Comuni e Associazioni di Categoria degli Agricoltori chiedono: il blocco dei mutui e prestiti per il settore. Sgravi fiscali e previdenziali. Il blocco delle rateizzazioni fiscali e delle procedure esecutive. Il blocco dei contributi consortili irrigui. Contributi in conto capitale per affrontare i costi per la ripresa delle attività produttive.

“Un miliardo di danni”

“C’è un danno complessivamente stimato in oltre un miliardo di euro. Un settore agricolo, un indotto ed intere comunità in ginocchio, a differenza degli altri settori produttivi, la agricoltura non vede ancora il riconoscimento della calamità e soprattutto nessuna copertura finanziaria certa”, chiosa il primo cittadino Mistretta.