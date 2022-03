Le campane fanno troppo rumore, scatta la multa per il parroco

La storia arriva dalla provincia di Messina

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Campane troppo squillanti “silenziate” con una disposizione del Comune che multa il parroco: dovrà pagare mille euro. Il caso davvero singolare accade a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un cittadino ha lamentato che le campane della Chiesa Santa Maria di Fatima, in via Gianani, superavano la soglia di decibel consentita dalla legge.

L’Arpa ha effettuato un accertamento fonometrico per stabilire se il suono delle campane supera il livello massimo consentito. Gli esiti della misurazione tecnica sono stati notificati al Comune, che ha disposto la conseguente riduzione dell’impatto acustico. Il parroco dovrà quindi far adeguare l’impatto acustico entro i prossimi 60 giorni, mentre entro i prossimi 15 giorni dovrà far pervenire a Palazzo Longano un piano di intervento realizzato con la consulenza di un tecnico esperto in acustica ambientale.