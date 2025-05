Le denunce di un medico sul Civico: ricevuto con La Vardera in assessorato

Incontro con Faraoni

PALERMO – Francesco Caronia, il chirurgo che ha deciso di rompere il silenzio denunciando diversi casi di malasanità a Palermo, e il deputato regionale Ismaele La Vardera sono stati ricevuti dall’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni. Lo comunica lo stesso La Vardera con un post Facebook: “Siamo stati appena ricevuti dall’assessore regionale alla sanità – scrive -, non era scontato. Abbiamo riportato i fatti gravissimi denunciati daCaronia, il medico coraggio che ha deciso di raccontare cosa accade nel suo reparto, al civico di Palermo”.

La denuncia di La Vardera

La Vardera poi aggiunge: “Ho chiesto a gran voce di inviare gli ispettori in quel reparto, cosa che ho chiesto anche al ministro dalla salute. Dispiace che il presidente Schifani non abbia ritenuto di non affrontare personalmente la vicenda, speriamo certamente noi non ci fermeremo, siamo solo all’inizio chiederemo verità e giustizia anche per i parenti di quelle vittime che a detta del medico si sarebbero potuti salvare”.

L’ospedale Civico di Palermo

Caronia ha documentato ciò che accadeva ogni giorno nel reparto di Chirurgia toracica dove lavorava nell’ospedale Civico, il più grande della Sicilia. Lo fa in un servizio de Le Iene, trasmissione Mediaset andata in onda martedì 6 maggio, su Italia1. Oltre alla testimonianza del medico, sono stati trasmessi audio inediti registrati dal sanitario. Caronia ha presentato diverse denunce alla Procura.

Ai microfoni Mediaset il medico ha raccontato di aver registrato: “Tutto quello che potevo. Da luglio 2022 ho presentato otto querele. Nomi, cognomi e numero di cartelle cliniche. Tutto quello che potevo ho dato alla magistratura.” L’inviato gli chiede se, da quando ha cominciato a presentare queste querele, sia successo qualcosa. “Nulla. Assolutamente nulla” risponde Caronia.

Il M5s: “Fatti gravi”

“Quanto denunciato dal dottore Francesco Caronia, in servizio presso il reparto di Chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo, e portato a conoscenza dell’opinione pubblica grazie all’operato del collega Ismaele La Vardera, è di enorme gravità e meritevole di essere immediatamente attenzionato dall’assessore alla Sanità, cui chiediamo celeri ed approfondite indagini”. Lo afferma il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca. “Intanto – continua De Luca – chiederò al presidente della commissione Salute Laccoto di audire in separata sede il dottor Caronia e il primario di Chirurgia toracica Damiano Librizzi”.