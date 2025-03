“Le donne salveranno il mondo”, il ciclo di incontri di Soroptimist

Venerdì primo appuntamento all'Orto botanico

“Il futuro non è un posto dove andare, è un posto da creare insieme” , come scriveva John Schaar, e’ il leit motiv del ciclo d’incontri “Le donne salveranno il mondo” promosso ed organizzato dal Soroptimist International Club di Palermo, presieduto da Giovanna Scelfo.

L’iniziativa che si articola in quattro appuntamenti itineranti con temi diversi, dalla terra alla cultura del rispetto, dall’impresa alle arti, declinate nel solco della professionalità, dell’impegno, della creatività e della sensibilità femminile, prenderà il via venerdì 14 marzo, alle 16,30 con “Salvare la terra è salvare il futuro” presso la sala “Domenico Lanza” dell’Orto Botanico di Palermo.

” I percorsi non si trovano ma si fanno- dice la presidente Giovanna Scelfo- e l’attività di farli cambia sia chi li crea che la destinazione stessa e le donne sono da sempre pioniere di cambiamenti . Nel 104esimo anno della fondazione del Soroptimist avvenuta in California quando le prime soroptimiste si opposero all’abbattimento delle sequoie, vogliamo ricordare il ruolo fondamentale avuto da sempre dalle donne nella battaglia per la difesa del pianeta. Oggi come allora- continua la Scelfo- le donne che abbiamo voluto per dare il via alla nostra iniziativa, sono protagoniste di storie d’impegno, del coraggio di essere controcorrente, di avere una visione ed uno sguardo sul mondo che coniuga consapevolezza e responsabilità per un presente ed un futuro sostenibile anche per le nuove generazioni”.

Al talk “Salvare la terra è salvare il futuro”, moderato da Tiziana Martorana, giornalista Rai, dopo i saluti del direttore dell’Orto Botanico, Rosario Schicchi, del presidente del SiMua, Sistema Museale di Ateneo, Michelangelo Gruttadauria, della presidente Giovanna Scelfo, interverranno : Francesca Planeta, Donna del Vino Sicilia, presidente di Planeta Estate e della Fondazione Inycon con : “ Planeta, tradizione e innovazione : da 5 secoli guardano il futuro”.