Le elezioni in provincia di Agrigento, vincitori e vinti

I primi dati

AGRIGENTO – Arrivano i primi aggiornamenti dalla provincia di Agrigento dove si è votato in dieci comuni. Si va verso le riconferme dei sindaci uscenti di Palma di Montechiaro, Aragona e Bivona. Nella città del Gattopardo è tripudio per Stefano Castellino, che si avvia al secondo mandato dopo quella che ormai, a poche schede dalla fine, sembra una vittoria schiacciante sugli sfidanti Morgana e Manganello.

Situazione simile ad Aragona, dove l’uscente Peppe Pendolino è in netto vantaggio sullo sfidante Dino Buscemi. A Bivona, quando ormai più della metà delle sezioni sono state scrutinate, il primo cittadino uscente Milko Cinà è in vantaggio sulla sfidante Carola Calafiore. A Sciacca, comune più popoloso tra quelli chiamati al voto in provincia, è testa a testa tra i candidati Fabio Termine, del M5S e Pd, e Ignazio Messina, sostenuto da cinque liste. Il primo è poco sotto al 40% delle preferenze mentre il secondo si attesta intorno al 37%. Staccato, invece, l’ex deputato regionale Matteo Mangiacavallo.

Ma la competizione è ancora lunga e mancano oltre 32 sezioni da scrutinare. Più incerta, al momento, la situazione negli altri comuni dell’agrigentino: a Lampedusa e Linosa il candidato Filippo Mannino è di poco avanti rispetto all’uscente Totò Martello; a Cattolica Eraclea il primo cittadino uscente Santo Borsellino è in vantaggio sul candidato Cammelleri, mentre ancora più serrato è il duello a Comitini tra i candidati Cuffaro e Nigrelli. A Santa Margherita Belice Gaspare Viola è in vantaggio su Giacomo Abruzzo.