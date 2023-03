Le pagelle di Palermo-Modena: Tutino MVP ma tutto l’attacco brilla

I voti dei giocatori rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Tesser

3' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo, allo stadio “Renzo Barbera”, ritrova vittoria e successo interrompendo la “pareggite” con un perentorio 5-2 sul Modena di Tesser. Terminato il primo tempo con i rosa sotto 2-1, ad inizio ripresa è partita la rimonta degli uomini di Corini con tre gol in un quarto d’ora e il sigillo finale a chiudere definitivamente il match.

Di seguito i voti dei giocatori rosanero al termine della sfida contro il Modena:

PIGLIACELLI: Prende due gol sui quali può fare ben poco, per il resto non deve compiere grandi interventi e difende i pali con attenzione. VOTO: 6

MATEJU: Sbaglia tanto, tantissimo soprattutto nel primo tempo partecipando alle défaillance del reparto arretrato, nella ripresa però il suo rendimento cresce di molto e partecipa insistentemente alla manovra offensiva strappando la sufficienza finale. VOTO: 6

NEDELCEARU: Normalmente il difensore rumeno è una sentenza su tutti i palloni alti che gravitano dalle sue parti ma questa volta non è impeccabile, perdendosi Strizzolo in occasione della seconda rete del Modena. VOTO: 5,5

dal 85’ BUTTARO S.V.

GRAVES: Non è il giocatore sicuro visto nelle sue primissime gare in maglia rosanero. Sbaglia tanto, a tratti appare un po’ goffo e partecipa alle disattenzioni dei rosa in occasione di entrambe le reti. VOTO: 5,5

VALENTE: Motorino infaticabile. Corre per tutta la partita saltando regolarmente l’uomo e mettendo in area cross a ripetizione. Da uno di questi scaturisce il gol del 2-2 di Soleri. VOTO: 7

dal 85’ BROH S.V.

SARIC: Il centrocampista bosniaco inizia male, sbagliando tanti interventi e passaggi anche semplici ma cresce alla distanza iniziando a fare recuperi anche importanti. Non una gara brillante ma, nel complesso, riesce ad arrivare alla sufficienza. VOTO: 6

dal 69’ SEGRE: Prende il posto di Saric e ha il merito di dare il via all’azione che porta al gol su rigore di Vido. VOTO: 6,5

GOMES: Anche lui non parte benissimo ma cresce tanto nel corso del match, diventando il punto di riferimento della squadra in mezzo al campo in entrambe le fasi. VOTO: 6,5

VERRE: Anche lui non gioca la sua miglior partita, condita da più errori di quanto ci si aspetti da un giocatore della sua qualità. Al momento giusto però l’ex Samp approfitta dell’errore grossolano di Oukhadda e Gagno e segna “di rapina” la rete del 3-2 che completa la rimonta. VOTO: 7

AURELIO: Nel primo tempo è uno dei peggiori in campo, soffre infatti tantissimo le incursioni avversarie ed entrambi i suoi gol provengono da azioni scaturite nella sua zona di competenza. Nella ripresa, tuttavia, inizia a crescere e trova l’importante rete del 4-2 che mette in cassaforte la rimonta rosanero. VOTO: 6,5

TUTINO: Nettamente il migliore in campo del match e miglior gara da quando veste la maglia rosanero. Non fa rimpiangere l’assente Brunori sfornando una prestazione di grandissimo livello condita dal suo primo gol con il Palermo e l’assist vincente per il 4-2 di Aurelio. VOTO: 7,5

dal 74’ VIDO: Entra, passano pochi minuti e si procura il rigore che lui stesso calcia, trovando per la prima volta la gioia del gol con la maglia rosanero. VOTO: 7

SOLERI: Nel primo tempo fa a sportellate con la difesa del Modena, nella ripresa trova il gol del 2-2 dopo soli due minuti dal calcio d’inizio avviando la veemente rimonta dei rosa. VOTO: 7

LANNA (CORINI): Il Palermo, come spesso accaduto nelle ultime settimane, parte male subendo gol dopo pochi minuti e chiudendo la prima frazione di gioco sotto nonostante una prova nel complesso convincente. Nella ripresa il gol immediato di Soleri infiamma i rosa che segnano tre reti in un quarto d’ora e chiudono la partita in goleada. I rosa tornano così al successo, capitalizzando la tanta mole di gioco e riprendendo la propria corsa verso la zona play-off. VOTO: 6,5