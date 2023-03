Le probabili di Cittadella-Palermo: nuova chance per Soleri

Le possibili scelte dei due allenatori per la sfida del "Tombolato"

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuova gara esterna per il Palermo che, al “Tombolato” di Cittadella, vuole interrompere la striscia di pareggi consecutivi per ritrovare il successo. La compagine di Corini, alle ore 14:00, affronterà gli uomini di Gorini per rimanere aggrappata al treno play-off e tenere a distanza le contententi alla zona spareggi.

Per la sfida di oggi sabato 11 marzo l’allenatore di Bagnolo Mella, oltre ai lungodegenti Stulac ed Elia, dovrà fare a meno anche di Broh e Marconi ma recupera Sala e Graves che potranno far parte del match. Davanti a Pigliacelli quindi, nel consueto 3-5-2, spazio ai confermati Mateju e Nedelcearu con Bettella dal primo minuto al posto dell’infortunato Marconi.

A centrocampo torna Gomes in cabina di regia supportato da Saric e Verre, a destra Di Mariano è favorito a Valente mentre sull’out mancino il giovane Aurelio insidia il recuperato Sala. In avanti, di fianco all’intoccabile Brunori, spazio ancora a Soleri con Tutino pronto ad entrare a partita in corso.

LE PROBABILI DI CITTADELLA-PALERMO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Vita; Crociata; Magrassi, Antonucci.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Di Mariano, Saric, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri.