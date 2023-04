Le probabili di Parma-Palermo: tante assenze fra i rosa di Corini

Le possibili scelte dei due tecnici per la sfida del "Tardini" valida per la trentunesima giornata di Serie B

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ un Palermo in piena emergenza quello che si appresta a scendere in campo per sfidare, allo stadio “Tardini”, il Parma di Pecchia. Nonostante la sosta e il ritiro a Girona restano tanti gli indisponibili per infortunio tra le fila rosanero, con soli venti giocatori a disposizione del tecnico Corini e scelte di formazione praticamente obbligate.

Situazione sicuramente difficile contro una compagine, il Parma, in piena lotta per la zona play-off e ad un solo punto di distanza dai rosa. Emergenza che colpisce soprattutto il reparto arretrato che sarà totalmente rivoluzionato, con di fronte gente del calibro di Franco Vazquez e giocatori temibili come Man, Mihaila e Zanimacchia.

Nonostante le numerose assenze, il tecnico di Bagnolo Mella sembra voler confermare l’ormai collaudato 3-5-2. Davanti a Pigliacelli, recuperato in extremis per la sfida, inedito terzetto difensivo composto da Buttaro, Mateju centrale e Graves viste le assenze di Nedelcearu, Bettella e Marconi.

A centrocampo, orfano di Verre per influenza oltre a Broh, Di Mariano e Sala, ancora scelte praticamente obbligate con il trio Segre-Gomes-Saric supportato sugli esterni da Aurelio e Valente. In avanti Brunori è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina, spazio quindi dal primo minuto al tandem Soleri-Tutino con il capitano pronto ad entrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-PALERMO

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez; Man, Vazquez, Zanimacchia; Charpentier.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Buttaro, Mateju, Graves; Valente, Segre, Gomes, Saric, Aurelio; Tutino, Soleri.