Le radio libere “come il soffio di un’antenna”

Storie di passioni e desideri, sperimentazioni, emozioni, ed anime in tempi dove, anche se tutto era difficile, regnava l’entusiasmo e la speranza. “Come il soffio di un’antenna” è il libero di Valentina Frinchi, costruito in 17 mesi di interviste ad editori, speaker, dj, tecnici, imprenditori del disco. Più di 40 testimonianze, ricostruzioni di scene e fatti curati interamente dall’autrice. Chi c’era, chi non c’è più. Chi è rimasto, chi è andato via.

La bellezza di stupirsi e crederci, affidarsi ad un tempo che non offriva nulla se non la voglia, l’abnegazione, la caparbietà. Circuiti economici che hanno fatto storia, innovazioni commerciali, il trionfo del Disco a Palermo. Storie di un’epoca che ha mescolato insieme l’idea di dance degli anni ’90 e con questa il commercio palermitano di dischi, realtà floride passate alla storia. Intraprendenza e ventagli di opportunità. La Radio e gli imprenditori, partnership di una fantastica sinergia commerciale. Una stagione siciliana creativa che ricorda e racconta la comunità di una città viva.

Valentina Frinchi, palermitana, classe ’71, ha scelto l’ambito della comunicazione per la sua vita. Ha coltivato una grande passione per la musica e nel suo “secondo tempo” ha ridisegnato la sua vita scegliendo la sua strada felice. E’ diventata speaker della web radio “Radio Studio 104”. L’autrice ama raccontare “storie”, soprattutto della sua terra. In questo libro racconta incontri emozionanti e testimonianze esclusive con editori radiofonici, speakers, tecnici, imprenditori del disco sin dal 28 Luglio 1976, data di liberalizzazione dell’etere in Italia, nella Palermo e dintorni delle “radio libere”. Diciassette mesi di interviste, entrando nella vita di uomini e donne siciliane.

Emerge il racconto di due epoche in netta contrapposizione tra ieri e oggi: la radio una passione per giovani e la radio impresa moderna. E’ un libro per chi ha voglia di emozionarsi, appassionarsi, ricordare, immaginare e sognare. Scoprire la “musica” e “gli altri” dietro un microfono e un paio di cuffie ha seminato battiti di vita siciliana che vale la pena ​conoscere.

Martedì 12 Dicembre alle 19, presso la Sala delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito, piazza Sant’Oliva 25 – Palermo, avrà luogo la presentazione ufficiale del Libro di Valentina Frinchi. Insieme all’autrice dialogheranno: Ottavio Navarra (Editore), Domenico Cannizzaro (speaker Radio Time)

Toti Piraino (Editore web Radio Studio 104), Roberto Piazza (speaker web Radio Studio 104 e Radio One)

Natale Schiera (speaker), Mario Caminita (speaker Radio Time). A seguire selezione vinili a cura di Filippo Barbaro.