Le regole per il concerto di Radio Italia: cosa non portare

Il palco delle edizioni passate del concerto

La capienza massima sarà di 44mila persone, il prato del Foro Italico sarà diviso in tre macrosettori, previsti dei prefiltraggi

PALERMO – Solo qualche giorno fa Palermo ha accolto Vasco Rossi per il doppio concerto allo stadio Renzo Barbera, venerdì toccherà al concerto di Radio Italia, che porterà numerosi artisti (clicca qui per leggere il cast).

Per accedere al concerto ci saranno, naturalmente, delle regole che dovranno rispettare tutti e 44mila spettatori che potranno accedere al Foro Italico, che sarà diviso in tre macrosettori.

I settori e gli accessi

Lo spazio destinato al pubblico, costituito dal prato del Foro Italico verrà suddiviso in tre macrosettori, per ogni settore c’è un ingresso dedicato:

– Il primo macrosettore, collocato sul lato est, direzione piazza Sant’Erasmo, in area prossima al palco, al quale potranno accedere solo persone munite di appositi accrediti.

– Il secondo macrosettore, collocato sulla porzione centrale del prato del Foro Italico, cui potranno accedere in totale 8.250 spettatori;

– Il terzo macrosettore, collocato sul fronte ovest, direzione Porta Felice, che avrà una capienza totale di 33.750 persone.

Tutti i macrosettori sono dotati di servizi igienici e dotazioni minime di accoglimento per il pubblico, tali da rendere al meglio l’attesa fino allo svolgimento del programmato concerto.

I varchi e i controlli

Gli accessi avverranno attraverso aree di prefiltraggio predisposte, dove ogni persona sarà controllata dalle forze dell’ordine con metal detector.

Le zone di prefiltraggio

– Piazza Tonnarazza e via Lincoln, per i macrosettori 1 e 2;

– Piazza Kalsa e Foro Umberto (in prossimità di Porta Felice) per il terzo macrosettore.

L’accesso ai macrosettori avverrà attraverso varchi, in entrata e in uscita, ben individuati e visibili in quanto contrassegnati con cartellonistica ben visibile anche a distanza.

L’apertura dei varchi è prevista per le ore 13:00 di venerdì 30 giugno.

Radio Italia ha predisposto, nel il secondo macrosettore, uno spazio specificatamente attrezzato a disposizione dei disabili, con accesso dalla strada in battuto di cemento che divide i macrosettori 1 e 2, fatto questo che permette l’accesso, con facilità, anche a chi ha difficoltà a deambulare; non sono previste prenotazione per gli stalli ivi costituiti e l’accoglienza alla area, a ciò attrezzata, resterà garantita fino all’esaurimento degli spazi e, quindi, dei posti disponibili che l’Organizzazione dell’Evento valuterà, insindacabilmente, per tramite del personale di assistenza all’area.

Per quanto attiene l’Assistenza Sanitaria, tutta l’area destinata al pubblico verrà attrezzata mediante la presenza di ambulanze medicalizzate e di base, di posti medici avanzati (PMA), attrezzati per eventuali più specifici interventi di soccorso, e squadre di soccorritori appiedati che circoleranno tra il pubblico per gli immediati interventi in loco.

Cosa non introdurre

È vietato introdurre valigie e trolley; bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…). Non sarà possibile introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Sarà possibile introdurre acqua contenuta in bottiglie di plastica che saranno private del tappo. Sono categoricamente vietati contenitori in vetro e lattine.

Non sarà consentito l’ingresso di bastoni per i selfie, nè bici, pattini o skateboard. Ulteriori informazioni saranno annunciate dagli speaker prima dell’inizio dell’evento.

