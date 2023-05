Da Blanco a Marracash: svelato il cast del concerto di Radio Italia VIDEO

Il 30 giugno il grande evento al Foro Italico con i grandi nomi della musica italiana

1' DI LETTURA

PALERMO – Torna il 30 giugno, dopo lo stop dovuto alla pandemia, il concerto di Radio Italia al Foro Italico di Palermo, con un cast di grande livello.

Gli artisti

Sul palco, oltre Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu chiamati a presentare, si esibiranno i cantanti: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni, tutti guidati dall’orchestra diretta da Bruno Santori.

Questo sarà la la terza volta che Radio Italia farà tappa a Palermo. “Il cast che siamo riusciti a creare per l’evento è sicuramente di altissimo livello – ha spiegato Mario Volanti, presidente di Radio Italia – e anche in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni di nostri ascoltatori che affolleranno il prossimo 30 giugno il Foro Italico. Palermo l’abbiamo nel cuore, c’è gente fantastica, siamo affezionati alla città“.

“Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo“ ha dichiarato il sindaco Lagalla. “I palermitani aspettano questo evento da prima della pandemia e l’ultima volta ebbe grande successo, per questo lo ripetiamo“.

Tra le tante volte che sono venuto a Palermo sono stato qui per l’ultimo evento di Radio Italia, quest’anno finalmente siamo tornati a prenderci quello che era nostro. Sono orgoglioso di essere testimonial di questo evento – ha dichiarato Rocco Hunt presente aaa conferenza stampa -. Veniamo con la carica del ricordo bellissimo dell’evento passato. Quando tornerò per il concerto cercherò di portare la mia famiglia, mia moglie e mio figlio mi hanno già detto che vogliono venire a Palermo“.