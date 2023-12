“L’economia nella gestione del ciclo dei rifiuti” convegno a Mazzarino

Il convegno è organizzato da S.R.R. ATO 4 CL Sud e Impianti s.r.l.

CALTANISSETTA – In risposta alla crescente attenzione mondiale per la sostenibilità, la S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, insieme alla società in house Impianti s.r.l., organizza il convegno “L’Economia nella Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti”.

L’evento, che si terrà venerdì 15 dicembre a Mazzarino nei locali dell’Ex Chiesa Sant’Ignazio di Loyola, è un incontro professionale volto all’analisi delle strategie innovative per l’adozione di pratiche sostenibili nella gestione dei rifiuti.

Per l’occasione, i professionisti che operano nel mondo del ciclo dei rifiuti e gli amministratori locali si confronteranno con le autorità istituzionali.

L’evento, durante la sessione mattutina, vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle tematiche ambientali. In questo frangente si raccoglieranno le adesioni al concorso di idee “Mi prendo cura del pianeta”, lanciato dall’in house e rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado degli otto Comuni Soci.

Nel corso del pomeriggio, il convegno beneficerà dei contributi del Dott. Vincenzo Marino, Presidente di S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.c.p.A., e dell’Ing. Giovanna Picone, CEO di Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.

Parteciperanno, inoltre, autorevoli esponenti del panorama politico regionale, della commissione tecnico specialistica regionale ed esperti del settore. La discussione si concentrerà sulle sfide e sulle soluzioni inerenti al recupero e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre all’importanza di un’efficace gestione operativa degli impianti di trattamento. Il dibattito sarà ulteriormente arricchito dalle domande poste dagli studenti presenti all’evento. Il convegno è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana.