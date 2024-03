Leftover Challenge: il progetto Erasmus+ contro gli sprechi alimentari

Sensibilizzare i bambini partendo dal gioco

CATANIA – Lo spreco alimentare affligge i Paesi europei con ripercussioni sull’ambiente, l’economia e il benessere delle persone. Enormi quantità di cibo rimangono ogni giorno inutilizzate e vengono gettate via.

Le famiglie, le aziende e le istituzioni pertanto vanno coordinate e coinvolte. Solo con un impegno collettivo potremo sperare d’invertire il trend e costruire un futuro migliore in cui ogni alimento non vada sprecato, ma utilizzato in modo responsabile.

Il progetto Leftover Challenge

Il progetto Erasmus+ Leftover Challenge, di cui è partner la IPPO Engineering (ramo aziendale della IPPOCRATE AS), mira proprio a sensibilizzare i bambini sul tema dello spreco alimentare tramite un gioco educativo e un piano didattico per gli insegnanti.

L’obiettivo principale è rendere i bambini delle scuole primarie consapevoli del problema. Come? Coinvolgendoli in attività ludiche che facciano comprendere loro le cause degli sprechi alimentari, per poi proporre soluzioni.

Agli insegnanti, quindi, verranno forniti degli strumenti tecnico-pratici per includere il “gioco” nelle loro lezioni e stimolare così un dibattito sul tema. Tramite un approccio interdisciplinare si cercherà, infatti, di comprendere le cause degli sprechi alimentari nelle famiglie dei bambini e di risolverli.

Il primo incontro

Il 22 febbraio 2024 la 8D Games BV ha ospitato presso la propria sede nei Paesi Bassi il primo meeting del consorzio a cui hanno partecipato la IPPO engineering (Italia), la 4a scuola primaria di Nafplio (Grecia), l’Università di Lubiana (Slovenia) e la scuola primaria CONIL (Romania).

Obiettivi

Il progetto mira ad una serie di obiettivi chiave:

realizzare un rapporto sulle best practice alimentari; sviluppare un videogioco educativo (serious game) che guidi i bambini verso scelte consapevoli; elaborare un piano didattico per le scuole in grado di promuovere l’apprendimento interdisciplinare e favorire la capacità di pensiero critico per un cambiamento comportamentale negli studenti; scrivere un rapporto di ricerca sul fenomeno degli sprechi alimentari in famiglia, al fine di suggerire politiche e interventi a riguardo.

Il progetto Leftover Challenge si propone, dunque, di raggiungere oltre ai bambini anche gli insegnanti e le famiglie, soggetti fondamentali nel processo educativo.

Il progetto mira a creare un cambiamento culturale duraturo che riduca gli sprechi alimentari e valorizzi il cibo quale risorsa preziosa.

Per ulteriori informazioni, o partecipare all’iniziativa, è possibile visitare il sito web del progetto o scrivere a press@jogroup.eu.