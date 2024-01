Lega, Salvini non si candiderà alle Europee: continuo a fare il ministro

L'annuncio del vicepremier in tv: mi piacerebbe candidare Vannacci

ROMA – Il ministro Salvini fa sapere che non si candiderà alle elezioni europee. “Continuerò a fare il ministro” dice a ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4. “Mi piacerebbe candidare Vannacci”. Immediata la risposta del generale: “Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per

il momento faccio il soldato”, ha detto all’ANSA.

Intanto finirà all’attenzione dei magistrati della Procura di Roma l’adunata con saluto romano avvenuta domenica nel corso dell’anniversario della strage di Acca Larenzia. Sempre in Procura arriverà un esposto del M5s ed una interrogazione al Ministro Piantedosi è stata depositata alla Camera dal Pd.