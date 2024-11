L'emendamento è stato bocciato in Commissione all'Ars

PALERMO – “Possiamo davvero pensare che destinare più fondi allo svolgimento delle elezioni provinciali sia più urgente del sostenere economicamente le comunità della costa ionica catanese colpite dall’ultima alluvione?”. Se lo chiede la deputata del Movimento Cinque Stelle Lidia Adorno, prima firmataria dell’emendamento alla Legge di Stabilità bocciato ieri in Commissione Affari Istituzionali all’Ars.

“I 5 milioni l’anno destinati al voto provinciale non ricostruiranno le strade distrutte né riparano i danni alle strutture, alle case o alle persone – prosegue -. Questi fondi dovevano essere usati subito per aiutare chi ha perso tutto o in parte”.

La proposta

Con parole forti e dirette, la deputata regionale punta il dito contro la scelta del Governo Schifani di destinare 15 milioni di euro complessivi allo svolgimento delle elezioni provinciali. Adorno aveva chiesto di riorientare questi fondi verso il sostegno delle comunità colpite dai disastrosi eventi climatici del 13 novembre scorso, avvenuti nelle zone della costa ionica, mettendo in ginocchio fino alle frazioni.

“Agire subito, da parte del Governo Schifani, non sarebbe stato solo un atto di responsabilità, ma una scelta di civiltà. Tutto il centrodestra ha scelto di destinare somme all’inutile poltronificio delle province, dimenticando i siciliani alluvionati della costa ionica” ha concluso la deputata regionale catanese del Movimento Cinque Stelle.