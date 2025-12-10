Legge di stabilità, Geraci: “Impegno concreto per sostenere gli agricoltori”

"Abbiamo avuto un confronto con Coldiretti utile a prendere coscienza delle esigenze immediate del comparto"

PALERMO – “Un impegno serio a sostenere le istanze degli agricoltori nella legge di stabilità regionale, a partire dal rifinanziamento della misura che finanzia la realizzazione degli invasi aziendali. Proporremo, attraverso un emendamento bipartisan, l’assegnazione di 10 milioni l’anno, per il prossimo triennio, per far sì che le aziende agricole siciliane facciano fronte alla carenza d’acqua con la creazione di laghetti collinari”, a dichiararlo è Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Ars.

“L’Agricoltura rappresenta la prima voce del Pil siciliano ed è la spina dorsale dell’economia della regione, non possiamo non ascoltare le grida di allarme che vengono dagli agricoltori e, per questi, anche da Coldiretti, rispetto ai rischi di riduzione della produzione. Abbiamo avuto oggi un confronto con Coldiretti che è stato utile a prendere coscienza delle esigenze immediate del comparto agricolo. Faremo di tutto per trasformare in norme le giuste richieste del mondo agricolo, e penso che ci debba essere la collaborazione di tutto il Parlamento, alla luce del sole e senza giochi con il voto segreto”.