Il Palermo vince l’amichevole con il Leicester: decide ancora Di Francesco

Assente Matteo Brunori

Ancora una vittoria, ancora di misura e ancora con la firma di Di Francesco. Il Palermo di Alessio Dionisi, nella prima amichevole del ritiro in Inghilterra a Chesterfield (il quarto test considerata la preparazione a Livigno), ottiene il successo contro il Leicester (neo promosso in Premier League) per 1-0. Esattamente come contro il Monza, Federico Di Francesco mette la firma sul gol decisivo del match.

Mister Dionisi deve fare a meno di Matteo Brunori a causa di un affaticamento muscolare (non sono della partita anche Desplanches, Ceccaroni, Pierozzi e Segre). La formazione iniziale, dunque, sembra essere a tutti gli effetti un 4-2-3-1. Tra i pali va Gomis, in difesa ci sono Diakité, Lucioni, Graves e Buttaro. In mezzo al campo Gomes e Ranocchia, mentre è Saric che si muove pure da trequartista. Il tridente d’attacco, infine, è composto da Insigne, Di Francesco e Di Mariano.

Leicester-Palermo 0-1: la partita

Il primo tempo si esaurisce a reti inviolate, con alcune occasioni da una parte e dall’altra, ma senza impensierire mai troppo i due estremi difensori. Quasi al termine dei primi 45 minuti, Graves accusa un problema alla gamba sinistra e al suo posto entra Nikolaou. Nella ripresa, il tecnico del Palermo effettua i primi cambi tattici: quasi al quarto d’ora di gioco Di Mariano, Saric e Lucioni lasciano il posto in campo a Henry, Vasic e Nedelcearu (è Ranocchia che diventa il trequartista).

E proprio il centravanti appena entrato, alcuni istanti dopo, si rende protagonista con un assist in verticale per Di Francesco (che intanto aveva ripreso la sua posizione naturale di esterno). Complice una lettura sbagliata di Pereira del Leicester, il numero 17 del Palermo si ritrova a tu per tu con il portiere avversario e davanti la porta delle Foxes non sbaglia (60’). Nel corso del secondo tempo c’è spazio anche per Lund, che va a sinistra al posto di Buttaro.

Il Leicester prova a reagire, ma il Palermo continua a difendersi bene e a contrattaccare se ne ha l’opportunità. A circa venti minuti dalla fine del match, Dionisi concede alcuni minuti della partita anche al nuovo arrivato Blin (subentrato a Di Francesco).

Da segnalare un palo colpito da Insigne che va vicino al gol del 2-0. Nei minuti finali del match c’è spazio pure per Peda, che entra per Ranocchia e allunga la linea di difesa che diventa a cinque. Una manciata di minuti anche per Corona e Damiani (fuori Insigne e Gomes) a fine gara. Al triplice fischio i rosanero reggono contro i tentativi del Leicester e vincono il match di misura.