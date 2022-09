Len Euro Cup, diramati i gironi di Ortigia e TeLiMar

Le gare del girone si giocheranno dal 13 al 16 ottobre

Sono stati sorteggiati a Spalato i gironi per il turno preliminare di qualificazione alla Len Euro Cup. Alla competizione europea parteciperanno due squadre siciliane, ovvero l’Ortigia Siracusa e il TeLiMar Palermo. Quattro le città che ospiteranno i raggruppamenti: Siracusa, Salonicco in Grecia, Kranj in Slovenia e Barcellona in Spagna.

L’Ortigia, inserito nel Gruppo B che gioca le gare proprio a Siracusa, affronterà gli ungheresi del Szolnoki Dozsa, i serbi del Partizan Belgrado, i greci del Ydraikos, i francesi del Paix D’aix e gli olandesi del ZVL 1886.

Il TeLiMar, invece, sarà nel Gruppo C e giocherà il girone a Kranjsca con gli spagnoli del Terrassa, i francesi dello Strasburgo, gli ungheresi del Budapesti Honved, i serbi del Valis e gli sloveni del Triglav Kranj.

Si giocherà dal 13 al 16 ottobre e le prime quattro qualificate di ogni raggruppamento avanzeranno al turno successivo, quinte e seste classificate prenderanno parte alla neonata Challenger Cup. Definito anche il calendario per il prosieguo della competizione: il secondo turno è in programma dal 28 al 30 ottobre; gli ottavi di finale il 30 novembre e il 14 dicembre; quarti di finale 25 gennaio e 8 febbraio; semifinali 1 e 22 marzo; finali 15 e 29 aprile.