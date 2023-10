LEN Euro Cup, TeLiMar e Ortigia a punteggio pieno: ko Solaris e Trieste

Ottimi risultati delle siciliane in Europa

Le compagini siciliane non deludono al secondo impegno del tabellone principale di LEN Euro Cup verso le Eight Finals della competizione europea. Sia il TeLiMar Palermo che l’Ortigia Siracusa portano a casa i tre punti, che proiettano entrambe le squadre al primo posto dei rispettivi gironi e a punteggio pieno.

Impresa casalinga del club dell’Addaura che batte il VK Solaris Sibenik con il risultato finale di 11-9 nel gruppo A. In una piscina Olimpica comunale di Palermo in cui i cento tifosi autorizzati hanno fatto sentire tutto il loro supporto, i palermitani ribaltano il risultato all’inversione di campo e indirizzano la partita verso dalla loro parte fino al fischio finale.

Vittoria pesantissima degli aretusei, invece, che si aggiudicano il derby italiano del gruppo D contro la Pallanuoto Trieste: successo di misura per 12-11. Squadra di Piccardo in versione “diesel”, che non parte benissimo, un po’ a rilento, ma che rincorre a lungo i giuliani fino a sorpassarli la prima volta nel terzo tempo e poi, nuovamente e in maniera decisiva, nel quarto.