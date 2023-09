Len Euro Cup, sorteggiati i gironi: Ortigia e TeLiMar verso le Eight Finals

La formula è quella di un girone all'italiana

1' DI LETTURA

A Barcellona, in Spagna, è andato in scena il sorteggio della seconda fase a gironi della LEN Euro Cup 2023/2024. Tra le compagini sorteggiate ci sono anche le siciliane: Ortigia Siracusa e TeLiMar Palermo. Entrambe, infatti, si sono qualificate nel secondo turno preliminare della competizione europea arrivando rispettivamente in seconda e in prima posizione nei loro gironi.

Il sorteggio di Barcellona, dunque, vede l’Ortigia inserita nel gruppo D insieme alla Pallanuoto Trieste, per un derby tutto italiano, e con i montenegrini del Primorac e i greci del Panionios. I palermitani del TeLiMar, invece, sono nel gruppo A proprio insieme agli spagnoli del Barcellona, ai croati del Solaris e ai francesi del Tourcoing.

La formula è quella tipica di un girone all’italiana, con partite di andata e ritorno, che si giocheranno dal 7 ottobre al 9 dicembre. Le prime due classificate si qualificheranno alle Eight Finals, dove saranno ammesse anche le 8 squadre che scenderanno dalla Champions League.