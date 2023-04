L’energia del Volley S3 al Superstore Conad di via Ugo La Malfa

Circa venti squadre da tutta la provincia palermitana animeranno il “Trofeo Conad” valevole per la qualificazione alla Finale Territoriale

2' DI LETTURA

PALERMO – Circa venti squadre da tutta la provincia palermitana con oltre 200 bambini partecipanti animeranno, domenica 16 aprile, a partire dalle ore 9:00, il parcheggio del Superstore Conad di Via Ugo La Malfa a Palermo, per l’ultima tappa di Volley S3 con il “Trofeo Conad”, valevole per la qualificazione alla Finale Territoriale del prossimo 7 maggio al PalaOreto.



La Volley Palermo organizza, insieme al Comitato Territoriale di Palermo, una tappa ufficiale per le categorie maschili e femminili di Primo e Secondo Livello, riservate ai bambini nati rispettivamente dal 2014 al 2016 e dal 2011 al 2013.



LE DICHIARAZIONI

Il commento del presidente della Volley Palermo, Domenico Arena: “Finalmente si dà spazio ai più piccoli, a coloro che saranno i pallavolisti del domani. Sono grato al Comitato Territoriale di Palermo per aver accettato la nostra proposta di organizzazione di questa tappa e al nostro sponsor Conad che ci ospita nel parcheggio di uno dei suoi grandi superstore cittadini. In particolare mi preme sottolineare la grande collaborazione del responsabile Conad in Sicilia, Giovanni Stallone, e del direttore di questa filiale, Vincenzo Galvagno”.



“È con grande piacere che abbiamo scelto di promuovere attivamente un evento sportivo che riunisce numerose squadre di giovani giocatori – ha dichiarato Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad – offrendo loro l’opportunità di vivere un momento di ritrovo, di svago e di unione. Il sistema Conad si impegna costantemente in iniziative a favore del territorio, attraverso il sostegno di attività che generano valore sociale per le persone.

“Siamo convinti che eventi sportivi e ricreativi come questo – continua Troìa – siano di fondamentale importanza perché ci permettono non soltanto di restituire qualcosa alla nostra Comunità, ma anche di incoraggiare uno stile di vita sano e attivo tra i bambini e le famiglie, promuovendo al contempo l’importanza del lavoro di squadra e della sportività. Il nostro coinvolgimento in questo evento è solo uno dei modi in cui possiamo avere un impatto positivo sulla vita di chi ci circonda e siamo orgogliosi di farne parte”



Entusiasta il presidente del Comitato Territoriale di Palermo, Eduardo Cammilleri: “Sono grato a Volley Palermo e Conad, per l’organizzazione di questa tappa. In questo momento di ripartenza, perché gli anni di pandemia hanno determinato un allontanamento, seppur contenuto nel numero degli iscritti alle società, dei più giovani al mondo della pallavolo. Arriviamo a Palermo dopo le tappe di Capaci e Trabia e chiuderemo questo progetto Volley S3 con la finale al PalaOreto del 7 maggio. Sono sicuro che sarà una domenica di sport e un momento di aggregazione fantastico per le famiglie e per i pallavolisti e le pallavoliste del futuro”.