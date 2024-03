Lentini (Mpa): FdI usa due pesi e due misure a Siracusa e Palermo

La stoccata del segretario organizzativo di Palermo degli autonomisti

PALERMO – “Fratelli d’Italia utilizza la bilancia con due pesi e due misure per avvalorare l’importanza dell’unità della coalizione di centrodestra. Così accade che mentre il coordinatore regionale della Sicilia orientale Salvo Pogliese rivendica la centralità del centrodestra unito, lamentando l’eventuale ingresso dell’Mpa in giunta comunale a Siracusa, il coordinatore della Sicilia occidentale Giampiero Cannella dà il benvenuto brindando all’ingresso di Ferrandelli, già esponente di Azione in Sicilia e accanito candidato a sindaco di Palermo contro il sindaco Lagalla”.

Lo dice Totò Lentini, segretario provinciale organizzativo dell’Mpa a Palermo e già capogruppo degli autonomisti all’Ars nella passata legislatura, che risponde alle affermazioni di Pogliese il quale ha definito “fatto di estrema gravità il possibile sostegno dell’Mpa alla giunta Italia. “Pogliese ha un bel coraggio a lamentarsi – sottolinea Lentini – considerato che alle amministrative di Palermo, due anni fa, ho deciso di ritirare la mia candidatura a sindaco con l’accordo messo nero su bianco da tutti i partiti del centrodestra, con tanto di firma, che assicuravano fin da subito che il mio gesto sarebbe stato premiato con la delega assessoriale all’urbanistica. Sarebbe opportuno – conclude Lentini – che in un confronto con gli altri partiti di coalizione i due segretari di Fratelli d’Italia definissero le priorità per una vera unità del centrodestra, che guardi sempre e comunque all’interno della propria coalizione”.