Lentini, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo di 27 anni

La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

SIRACUSA – Incidente stradale mortale a Lentini (Siracusa). Vittima un 27enne che si trovava a bordo di una moto: per cause ancora da accertare avrebbe avuto uno scontro con un auto tra via Mercadante e via Macello. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi, hanno interrogato alcune persone e posto sotto sequestro i mezzi. Alcuni elementi ulteriori potrebbero arrivare dalle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona.