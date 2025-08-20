Leonforte, ritrovato senza vita il disperso: chi è la vittima

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo

LEONFORTE (ENNA) – Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto, intorno alle 9.15, il corpo purtroppo senza vita dell’uomo.

Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.

Le ricerche, via terra, sono andate avanti tutta la notte nella speranza di trovare Matteo Ciurca ancora in vita, purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Il corpo di Ciurca stato ritrovato sull’alveo del torrente distante 2 chilometri circa dal punto di origine.