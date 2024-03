Lercara Friddi, ricettazione di auto rubate: scattano due arresti

L'operazione dei carabinieri lungo la Statale 121

LERCARA FRIDDI – I carabinieri di Lercara Friddi, con i militari delle stazioni di Vicari e Godrano, hanno arrestato due uomini, un 32enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e un 22enne per ricettazione. In seguito a una chiamata alla centrale operativa di Lercara sul transito sulla Statale 121 di un’auto presumibilmente rubata i militari hanno intercettato il mezzo sospetto nel parcheggio di un’area di servizio.

Il conducente, un 32enne palermitano, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga. I militari l’hanno fermato e arrestato per ricettazione e resistenza. L’autovettura è risultata rubata nei giorni scorsi a Palermo. Intanto, all’interno della stessa area di servizio, i militari hanno notato un’altra auto parcheggiata che, dopo un controllo, è risultata recentemente rubata. In seguito alle ricerche nella stessa area di servizio è stato individuato un 22enne che è stato arrestato per ricettazione.