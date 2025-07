L’estate dei live in Sicilia: ad agosto grandi concerti live

Nino D’Angelo, Paul Kalkbrenner, i Finley, Irama, Francesco Gabbani, Anna e tantissimi altri

PALERMO – La Sicilia si prepara a vivere un agosto infuocato di musica, emozioni e spettacolo con il Wave Summer Music 2025, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, che porta sul palco alcuni tra gli artisti più amati e influenti della scena italiana e internazionale. Da Nino D’Angelo a Paul Kalkbrenner, dai Finley a Irama, passando per Francesco Gabbani, Anna, Riccardo Cocciante, Cristiano De André, Gigi D’Agostino, Tony Effe e Guè, Luchè, Paky ed Enrico Brignano, sarà un mese di eventi imperdibili tra Catania, Taormina, Palermo, Messina, Zafferana Etnea, Agrigento e Castellammare del Golfo. Un cartellone ricchissimo, pensato per ogni tipo di pubblico, che abbraccia pop, rap, dance, cantautorato e comicità.

01/08/2025 – Nino D’Angelo – Live Arena – Agrigento; 02/08/2025 – Nino D’Angelo – Villa Dante – Messina

Nino D’Angelo, l’iconico “ragazzo della curva B”, celebra oltre quarant’anni di carriera con un live in perfetto stile anni ’80. Una festa musicale tra successi intramontabili come “‘A Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e “Napoli”, emblema del suo profondo legame con la città partenopea. Artista poliedrico, ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo e ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Globo d’Oro. L’evento di Agrigento è parte del Festival “Il Mito”, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Fondazione Teatro Valle dei Templi. Il concerto di Messina rientra invece nel progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”, curato da Giuseppe Rapisarda Management e Il Botteghino, con il supporto del Comune di Messina.

01/08/2025 – Paul Kalkbrenner – Villa Bellini – Catania

Con oltre vent’anni di carriera, Paul Kalkbrenner è passato dall’underground berlinese alle classifiche internazionali, diventando headliner nei maggiori festival del mondo e conquistando milioni di fan. In Italia, dove è sempre accolto con entusiasmo, torna con uno show che celebra il suo percorso musicale, tra nuove tracce e classici intramontabili. Con otto album all’attivo, oltre 1,5 milioni di copie vendute e tour sold out, ha lasciato il segno anche con la serie di mixtape Back To The Future (oltre 3 milioni di download) e singoli come “No Goodbye”, “Speak Up” e “Parachute”. Nel 2023 è uscito Schwer, seguito nell’ottobre 2024 dal nuovo EP Kabelmann, realizzato in collaborazione con Mother Berlin: due tracce che confermano il suo stile unico e inconfondibile.

02/08/2025 – Finley – Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea

Dopo il trionfale concerto-evento al Forum di Milano, i Finley annunciano il “Tutto è Possibile Tour”. Nati nel 2002 tra i banchi di scuola, conquistano il grande pubblico con Tutto è Possibile (2006), doppio disco di platino e Best Italian Act agli MTV EMA. Seguono hit, tour internazionali, partecipazioni a Sanremo (2008 con Ricordi), collaborazioni con Disney ed Edoardo Bennato, e progetti per Lego. Con Fuoco e Fiamme (2012) fondano la loro etichetta indipendente, Gruppo Randa. Nel 2023 tornano con i singoli Porno (feat. Naska) e Politically Correct (feat. Benji). Il 17 maggio 2024 pubblicano Pogo Mixtape – Vol. 1, con 14 duetti insieme ad artisti italiani e internazionali.

03/08/2025 – Irama – Villa Bellini – Catania

Irama ha pubblicato nel 2025 il singolo “Lentamente”, che ha portato in gara al Festival di Sanremo ed è uscito anche nella sua versione spagnola “Lentamente (Cada maldito sentimiento)”per il mercato latino dove Irama è già virale con il singolo “El Peso De Un Ángel”. In estate sarà in tour nelle principali località italiane.

05/08/2025 – Francesco Gabbani – Teatro di Verdura – Palermo – 06/08/2025 – Francesco Gabbani – Teatro Antico – Taormina

Dopo la partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Viva la vita, Francesco Gabbani inaugura un nuovo e significativo capitolo della sua carriera. Il brano, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, rappresenta un momento di forte introspezione artistica e segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte con la direzione artistica di Gianna Fratta, per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – Edizione 2025, e prodotto da Giuseppe Rapisarda Management.

07/08/2025 – Anna – Villa Bellini – Catania

Con oltre 2,5 milioni di copie certificate, Anna è l’artista donna più venduta del 2024 secondo FIMI/GfK. Il suo album VERA BADDIE (triplo platino) è stato l’album femminile più longevo al primo posto. Classe 2003, con oltre 5 milioni di follower tra Instagram e TikTok, ha conquistato pubblico e classifiche con hit come “30°C” (3× Platino), “Cookies n’ Cream” con Sfera e Guè (4× Platino) e “Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza (6× Platino). Vanta collaborazioni con i maggiori nomi della scena e oltre 7,5 miliardi di stream globali.

10/08/2025 – Riccardo Cocciante – Teatro Antico – Taormina

I concerti di “IO…RICCARDO COCCIANTE” rappresentano un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori più amati in Italia e all’estero. Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, Cocciante ha segnato intere generazioni con successi come “Bella senz’anima”, “Quando finisce un amore”, “Era già tutto previsto” e “Margherita”, recentemente certificato platino (novembre 2024). Il concerto è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte con direzione artistica di Gianna Fratta per il Festival Taormina Arte – Edizione 2025, e prodotto da Giuseppe Rapisarda Management.

12/08/2025 – Cristiano De André – Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea

Cristiano De André torna in tour con “De André Canta De André – Best Of Estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio. Dopo il successo di quattro album e diversi tour sold out, questo progetto raccoglie il meglio del repertorio di Fabrizio De André, interpretato da Cristiano, suo unico erede musicale. Ad accompagnarlo sul palco: Osvaldo di Dio (chitarre), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere) e Ivano Zanotti (batteria). Cristiano suonerà anche chitarra, pianoforte, bouzouki e violino.

13/08/2025 – Gigi D’Agostino – Villa Bellini – Catania

Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco per emozionare intere generazioni con il suo inconfondibile sound. L’appuntamento è organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group. Icona assoluta della dance internazionale, porterà live successi senza tempo come “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “La Passion”, “In My Mind” e “Another Way”. Brani che hanno segnato la cultura musicale degli ultimi trent’anni e continuano a far ballare il pubblico di tutte le età. Il live è organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group.

29/08/2025 – Enrico Brignano – Teatro Antico – Taormina – 30/08/2025 – Enrico Brignano – Teatro di Verdura – Palermo

Enrico Brignano torna in Sicilia con il suo nuovo one man show “Bello di Mamma!”. Un viaggio tra ironia, sarcasmo e verità, alla ricerca di quella fiducia e serenità che si celano dietro le parole affettuose di un tempo. Una riflessione leggera e pungente sulla società contemporanea, sempre attraverso il filtro della comicità più autentica. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte con direzione artistica di Gianna Fratta per il Festival Taormina Arte – Edizione 2025, e prodotto da Giuseppe Rapisarda Management.

29/08/2025 – Tony Effe + Guè – Villa Bellini – Catania

Tony Effe e Guè saranno protagonisti di un’unica imperdibile serata a Villa Bellini. Due generazioni del rap italiano a confronto in un doppio live ad alta intensità. Tony Effe, protagonista della nuova scena, ha collezionato successi e collaborazioni di rilievo. Guè, leggenda vivente del rap, fondatore dei Club Dogo, ha conquistato anche da solista oltre 100 dischi di platino.

29/08/2025 – Luchè – Porto Nuovo – Castellammare del Golfo

Luchè torna sul palco con un concerto che promette di lasciare il segno. Con una discografia potente e riconoscibile, è uno dei protagonisti indiscussi del rap italiano. Il nuovo singolo “Anno Fantastico”, con Shiva e Tony Boy, ha raggiunto la seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore, rimanendo stabile in Top 10 FIMI. Il concerto è organizzato da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune di Castellammare del Golfo.

31/08/2025 – Paky – Villa Bellini – Catania

Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera, classe 1999, è tra i nomi di punta della scena urban italiana. Originario di Secondigliano, si trasferisce a Rozzano a dieci anni: è da lì che nascono molte delle storie e dei testi che lo hanno portato al successo. Nel 2019 debutta con “Tutti i miei fra”, pubblicato con lo pseudonimo Pakartas.